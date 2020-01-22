Українців Канади запрошують на вечір з Олегом Сенцовим

У Торонто 2 лютого відбудеться вечір за участі українського кінорежисера, колишнього політв'язня Кремля Олега Сенцова.

Про це йдеться на сторінці події у Facebook.

«Ліґа українців Канади запрошує вас на доповідь Олега Сенцова, яка відбудеться у неділю, 2 лютого, о 6:00 вечора в Олд Міл, Гамбер Рум», - йдеться у повідомленні.

Захід пройде в Українському культурному центрі в Торонто «Олд Міл Торонто» за адресою: 21 Old Mill Road. Квитки вартістю 20 доларів можна придбати при вході.

Як зазначається, дохід від події буде спрямований на Фонд "Приятелі Збройних Сил України" (FUDF Fund).

Спонсором заходу виступає Фундація "Будучність".

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Олег Сенцов -- український кінорежисер, сценарист, письменник, громадський активіст. Лауреат Премії Сахарова за свободу думки Європарламенту та Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Фото: Укрінформ, BCU Foundation‎, Хав'єр Апонюк Савич