Найбільша освітня волонтерська програма у Східній Європі GoCamp набирає добровольців

Найбільша у Східній Європі освітня волонтерська програма GoCamp набирає добровольців на 2020 рік для викладання іноземних мов українським дітям.

Про це нагадується на сторінці Світового конґресу українців у Facebook.

«GoCamp шукає волонтерів, які володіють англійською, німецькою чи французькою мовами та хочуть приїхати до України, щоб поділитися знаннями з цих мов, стати культурними послами та наставниками для українських дітей у літніх таборах по всій країні», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що волонтери GoCamp:

• знайомляться з українською гостинністю і культурою, проживаючи у приймаючій родині;

• мотивують дітей зламати мовний бар’єр, думати критично та креативно, бути толерантними та спілкуватися у багатокультурному середовищі;

• приєднуються до глобальної спільноти GoCamp, що налічує більше 1,012 волонтерів з 72 країн та 160,000 українських дітей;

• отримують надзвичайну можливість подорожувати з надважливою місією.

Волонтери можуть обрати будь-який зручний для себе заїзд. Заявки розглядаються з урахуванням їх надходження. Що швидше волонтер заповнить анкету, то більше в нього шансів зробити зручний географічний та часовий вибір перебування в таборах: 27 травня – 12 червня, 5-21 серпня, 2-18 вересня 2020 р.

Нагадується, що програма GoCamp діє за підтримки Міністерства освіти і науки України, Британської ради в Україні, Regional English Language Office Посольства США, волонтерів ООН, Французького Інституту в Україні, Інституту Гете в Україні та інших посольств і міжнародних організацій.

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Як зазначається, заявку та детальну інформацію можна отримати на веб-сайті проєкту: https://gocamps.com.ua.

GoCamp - це найбільша освітня волонтерська програма в Східній Європі, в якій волонтери з усієї планети навчають школярів іноземним мовам та відкривають світ для дітей з різних куточків України, зазначається на сайті програми. Програма приймає у якості волонтерів осіб від 18 років (студентів, пенсіонерів, молодих спеціалістів, представників діаспори, мандрівників тощо). Волонтерами GoCamp є, зокрема, видатні люди України та посли більш як 10 країн.

Фото: globaloffice.org.ua