В СКУ в День Соборності України наголосили на важливості єдності українців

Cвітовий конґрес українців та діаспора приєднуються до народу України у відзначенні Дня Соборності.

Про це йдеться у розміщеній на сайті СКУ заяві до Дня Соборності України.

“Виклики сьогодення, як і понад 100 років тому, вимагають від українського народу єдності задля збереження соборності України та задля протидії російській агресії. Світовий конґрес українців закликає міжнародне співтовариство й надалі послідовно підтримувати українську державу в захисті її територіальної цілісності, незалежності й суверенітету”, – зазначив президент СКУ Павло Ґрод.

Як зауважується, сьогодні, коли вже понад п’ять років під російською окупацією перебувають українські території Криму та частини Донбасу, а на східних кордонах України продовжується збройна агресія, Соборність має особливе значення для кожного українця. "Ми всі, як ніколи, усвідомлюємо важливість духовно-релігійної і національної єдності українського народу як основу протидії зовнішній агресії задля якнайшвидшого відновлення територіальної цілісності України», - йдеться у заяві.

Зазначається, що в День Соборності України СКУ вшановує всіх борців за єдину й неподільну Україну та її сучасних мужніх захисників, які ціною власного життя відстоюють державні кордони України.

В СКУ нагадали, що День Соборності є однією з найважливіших дат в історії українського державотворення. 22 січня 1918 року вперше у XX столітті українська незалежність була проголошена IV Універсалом Української Центральної Ради, а вже за рік, 22 січня 1919 року, на Софійській площі в Києві було офіційно проголошено Акт злуки (об’єднання) українських земель в єдину Україну, який рішуче стверджував: “Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України — Західно-Українська Народна Республіка (Галичина, Буковина, Угорська Русь) і Наддніпрянська Велика Україна. Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка”.

Павло Ґрод також приєднався до акції відзначення річниці Акту злуки українських земель, повідомляється на сторінці СКУ в Facebook.

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Раніше до запропонованого СКУ флешмобу з нагоди Дня Соборності України долучилися, зокрема, співголова Управи Союзу українських організацій Австралії та Перший віцепрезидент СКУ Стефан Романів, президент Світової федерації українських жіночих організацій та Другий віцепрезидент СКУ Анна Кісіль, віцепрезидент СКУ з операційних питань Зенон Потічний, команда СКУ в головному бюро, Торонто, Канада, тощо.

Фото: Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців у Facebook