Громада Лівану відсвяткувала Водохреще купанням у Середземному морі

Представники української діаспори у Лівані відзначили традіційне свято Водохреще.

Про це повідомили у групі Громада Українців Лівану у Facebook.

“Сьогодні ми вкотре святкували Водохреще. В хвилях Середземного моря омилися-освятилися! Оздоровилися та зарядилися, чого і вам бажаємо! Дякуємо Посольству України та пану Послу Ігорю Осташу за свято!”, - йдеться у пубікації діаспорян.

Святкування відбулося в Jieh Marina Resort (по дорозі з Бейруту на Сайду).

19 січня християни традиційно відзначають релігійне свято Водохреще. З ним пов'язують хрещення в річці Йордані Ісуса Христа. Вважається, що вода у цей день набуває неабияких цілющих властивостей. Хрещення Господнє — третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу.

Фото: Facebook/Ukrainian Community in Lebanon / Громада Українців Лівану