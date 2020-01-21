На Кіпрі обговорили підсумки діяльності української громади у 2019 році

Тимчасово повірена у справах України в Республіці Кіпр Наталія Сіренко обговорила з головою Асоціації «Товариство Українсько-Кіпрської дружби» Тетяною Іоанну підсумки діяльності української громади за минулий рік.

Про це повідомляється на сайті посольства України на Кіпрі.

“20 січня 2020 р. відбулася зустріч Тимчасового повіреного у справах України в Республіці Кіпр Наталії Сіренко з головою Асоціації «Товариство Українсько-Кіпрської дружби» Тетяною Іоанну. Під час зустрічі були обговорені підсумки діяльності української громади в Республіці Кіпр у 2019 році, а також стан і перспективи роботи Асоціації на 2020 рік”, - йдеться у публікаціїі.

Окремої уваги було приділено питанням подальшої реалізації низки заходів, фінансування яких буде здійснено Міністерством закордонних справ України у рамках бюджетної програми з підтримки зв’язків з українцями, які проживають за межами України, спрямованих на реалізацію культурно-мистецьких та освітніх заходів з популяризації української мови, культури та традицій українського народу.

Крім того, з метою збереження національної пам’яті та належного вшанування визначних історичних подій в Україні, було обговорено можливість спільного проведення заходів до пам’ятних дат українського народу, які відзначатимуться протягом 2020 року, зокрема у січні та лютому ц.р. - День Соборності України, День пам’яті Героїв Крут, День Героїв Небесної Сотні.

Наталія Сіренко позитивно відзначила процес об’єднання та консолідації української громади на Кіпрі, зазначивши, що закордонні українці є потужною силою обстоювання інтересів України в світі, утвердження позитивного іміджу України в РК та активізації українсько-кіпрського культурно-гуманітарного співробітництва.

Фото: сайт посольства України на Кіпрі