В Туркменістані відбудеться виїзне консульське обслуговування українців

Виїзне консульське обслуговування громадян України заплановане в туркменському місті Мари на 31 січня.

Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Туркменістані.

«З урахуванням Графіку проведення виїзних консульських обслуговувань громадян України на 2020 р., консульськими посадовими особами Посольства України в Туркменістані на 31.01.2020 р. заплановано виїзд до м.Мари», - йдеться у повідомленні.

Зазначаєтсья, що уточнену інформацію щодо дати, місця та часу проведення прийому громадян України з консульських питань буде розміщено додатково.