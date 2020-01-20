У Польщі українців номіновано на премію в категорії "Підприємництво іммігрантів"

Дві українки, а також ціла родина з України претендують на перемогу в конкурсі "Гданськ - місто ініціативних 2019" в номінації "Ініціативність іммігрантів".

Про це повідомляє портал "Стожари" з посиланням на видання Dziennik Bałtyckі, яке оголосило зазначений конкурс.

Метою конкурсу є відзначення активних жителів Гданська, які реалізують свої ініціативи й цим самим сприяють соціально-економічному розвитку міста.

“Підприємництво іммігрантів” – це категорія, в якій нагороджуються дорослі жителі Гданська з іноземним громадянством за активну участь в розвитку місцевої спільноти.

Як зазначається, наразі за перемогу в номінації "Ініціативність іммігрантів" змагаються 8 кандидатів, в тому числі й мігранти з України – Катерина Бродовська, Наталія Ковалишина і родина Людмили та Євгена Богданів.

Катерина Бродовська

Як повідомляється, Катерина Бродовська за освітою польський філолог. Протягом двох років співпрацює з українським аматорським театром “Навпаки” та є членом гданської організації Союзу українців у Польщі. Вона почала два стартапи в Гданську: курси польської мови та івент-агентство BRODway.

Наталія Ковалишина

Наталія Ковалишина є координатором для студентів із досвідом міграції в школі та дошкільному комплексі № 1 в Гданську, зазначається на її сторінці для голосування. Вона допомагає адаптуватися дітям мігрантів.

Українська родина Людмила та Євген Богдани - власники фірми з виготовлення вареників Pierogowa Dolina. Виробництво та пункт продажу діє в мікрорайоні Заспа в Гданську.

Людмила та Євген Богдани

Онлайн-голосуванням визначать найактивніших мігрантів, які реалізують ідею підприємництва різними способами і сприяють соціально-економічному розвитку міста.

Щоб проголосувати, потрібно спочатку створити акаунт на сторінці Dziennik Bałtyckі й увійти в нього. Кожен може віддати 5 голосів протягом дня. Голосування триватиме до п’ятниці, 31 січня 2020 року, до 21:00.

Фото: Стожари, dziennikbaltycki.pl