Українці Чехії передали подарунки до хмельницького дитбудинку

Хмельницькі артисти передали подарунки до дитячого будинку від української діаспори в Чехії.

Про це йдеться у сюжеті телеканалу TV7+.

«Днями вони (артисти – ред.) завітали до дитячого будинку обласної ради. В руках – купа пакунків, котрі під час виступу в Празі зовсім неочікувано їм передала громада Чехії. Кажуть, саме чеські українці запросили їх виступити за кордоном. І за власної ініціативи зробили такий подарунок маленьким землякам», - йдеться у сюжеті.

Серед подарунків – пластилін, фарби, набір для мейк-апу та багато чого іншого, що з радістю і трепетом розбирають усі 15-ть вихованців однієї із груп дитячого будинку обласної ради.

Директорка дитячого будинку каже, подарунки до свят від діаспори для дітей вже далеко не перші. За роки функціонування закладу – чимало хороших друзів, котрі із радістю роблять презенти діткам навіть у будні.

«Серед постійних друзів дитячого будинку і ансамбль танцю «Поділля». Зазвичай малечу артисти тішать своєю творчістю. Сьогодні принесли і подарунки. Їх для дітей передала українська громада Чехії», - йдеться у сюжеті.

Сергій Педан сподівається, що така дружба із українськими чехами буде мати продовження. Певен, свої люди – усюди і кордони – не перепона для мови, традицій і доброти.

Фото: скріншот з відео