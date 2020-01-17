Українців Швеції запрошують відвідати український стенд в рамках матчу з гандболу

Українську громаду у Швеції запрошують відвідати український презентаційний стенд у фан-зоні Tolv Stockholm чемпіонату Європи з чоловічого гандболу.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці заходу.

«Посольство України в Королівстві Швеція запрошує відвідати український презентаційний стенд, який буде розміщено на стадіоні «Теле 2 Арена» у фан-зоні Tolv Stockholm в рамках проведення з 9 по 26 січня 2020 року XIV чемпіонату Європи з гандболу серед чоловічих команд», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, фінальні матчі чемпіонату відбудуться у Стокгольмі.

«Вболіваймо за нашу збірну разом та підтримаємо український стенд у фан-зоні Tolv Stockholm!», - наголошується у повідомленні.

Розклад змагань можна знайти за посиланням.

Фото: Facebook/Український презентаційний стенд у Tolv Stockholm