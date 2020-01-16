Благодійний концерт колядок проведуть у Варшаві

Вокальна студія «Мальва» та Український дім у Варшаві (вул. Заменгофа 1) запрошують на благодійний різдвяний концерт колядок «Від дітей для дітей».

Про це повідомляє місцева газета «Наше слово».

Як зазначається, захід відбудеться 19 січня о 15.00.

На концерті звучатимуть колядки польською та українською мовами. Спеціальними гостями святкового вечора будуть музиканти Оксана та Віктор Река.

Ведуча концерту – Уляна Воробець.

Вхід на концерт – безкоштовний. Під час нього також відбудеться збір коштів для Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні, де перебувають діти з онкологічними захворюваннями.

Деталі про захід можна дізнатися на його сторінці у Facebook.

Фото зі сторінки заходу у Facebook