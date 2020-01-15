У Туреччині відкривається ще одна українська суботня школа

У місті Самсун, що на півночі Туреччини, на березі Чорного моря, відкривається українська суботня школа.

Про це повідомляється у Facebook Чорноморська асоціація українців, на базі якої буде працювати суботня школа.

«Шановні батьки, Чорноморської асоціації українців у м. Самсун! Запрошуємо усіх бажаючих приєднатися до дитячої української суботньої школи. Суботні школи - це досвід українських громад у всьому світі. Діти зможуть не тільки вивчати мову та інші предмети, а також брати участь в конкурсах і таборах з елементами «Пласту», - йдеться у повідомленні.

Заняття будуть проходити в ігровій формі з залученням мультимедійних матеріалів.

У програмі навчання українська мова і література, народознавство, географія України.

Як відомо, у Туреччині діє 14 українських спілок. Українські суботні школи діють при спілках в Анкарі, Стамбулі, Анталії, Ізмірі, Кушадаси, Бурсі, Мармарисі.

Фото: Facebook/Karadeniz Ukraynalılar Derneği /Чорноморська асоціація українців