У Брюсселі пройде зустріч з виконавцем головної ролі в “Атлантиді”
Про це повідомляється на сторінці заходу у Facebook.
Зустріч з ним відбудеться в рамках проєкту "Поговорімо!" ("Let’s talk"). Разом з координаторами даного проєкту організатором заходу виступає Товариство українців в Бельгії (ТУБ).
Андрій Римарук - народився 15 жовтня 1985 року в республіці Молдова. З 1991 проживає в Україні.
З 2006 по 2011 працював кореспондентом, журналістом та оглядачем в різних друкованих виданнях.
З 2011 по 2014 був HR-менеджером в декількох компаніях.
З початку 2015 до травня 2016 року був учасником бойових дій у війні з Росією.
З травня 2016 р. по сьогоднішній день працює військовим експертом Благодійного Фонду "Повернись Живим».
Андрій Римарук є також виконавцем головної ролі у стрічці "Атлантида", яка буде відкривати фестиваль Bridges у Брюсселі в культурному центрі BOZAR 22 січня.
Фото: зі сторінки заходу у Facebook, 5.ua, svoi.city