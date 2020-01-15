У Брюсселі пройде зустріч з виконавцем головної ролі в “Атлантиді”

23 січня у будинку Товариства українців у Бельгії (Брюссель) пройде творча зустріч "Поговорімо про війну з Андрієм Римаруком".

Про це повідомляється на сторінці заходу у Facebook.

Зустріч з ним відбудеться в рамках проєкту "Поговорімо!" ("Let’s talk"). Разом з координаторами даного проєкту організатором заходу виступає Товариство українців в Бельгії (ТУБ).

Андрій Римарук - народився 15 жовтня 1985 року в республіці Молдова. З 1991 проживає в Україні.

З 2006 по 2011 працював кореспондентом, журналістом та оглядачем в різних друкованих виданнях.

З 2011 по 2014 був HR-менеджером в декількох компаніях.

З початку 2015 до травня 2016 року був учасником бойових дій у війні з Росією.

З травня 2016 р. по сьогоднішній день працює військовим експертом Благодійного Фонду "Повернись Живим».

Андрій Римарук є також виконавцем головної ролі у стрічці "Атлантида", яка буде відкривати фестиваль Bridges у Брюсселі в культурному центрі BOZAR 22 січня.

Фото: зі сторінки заходу у Facebook, 5.ua, svoi.city