Українка розповіла, як відкрила бізнес з пошиття сумок на Балі

Українка Ірина Сеньковська відкрила бізнес з пошиттяаксесуарів та сумок з натуральної шкіри пітонів, варанів та крокодилів після переїзду на острів Балі.

Ціна на її роботи стартує від $200, йдеться у матеріалі Gazeta.ua.

Коли була маленькою дівчинкою, мені до рук потрапив журнал з рекламою сумок Hermes. У той час ще не було інтернету і вже тим більше інстаграму. Картинки в журналі були для мене дивовижними. З роками ця любов стала більш різносторонньою. Я познайомилася з іншими брендами, безліччю моделей і стилів. Зародилася дитяча мрія - створювати красиві жіночі сумки. З тих пір пройшло багато років, я подорослішала, вийшла заміж, стала мамою. А потім разом із сім'єю виїхала на острів Балі", - розповіла Ірина Сеньковська.

За словами українки, шити сумки почала після візиту до місцевого знахаря. Згодом створила власний бренд "GEUCO". Його головною родзинкою стала ящірка-гекон.

"Одного разу, я була на прийомі в одного відомого знахаря. Він виголосив пророцтво: "Твоя діяльність найближчим часом дуже круто зміниться. Ти будеш займатися чимось яскравим, різнобарвним і дуже красивим". Після цього видав дивний звук і до нього в руки прибігла величезна ящірка - гекон. Знахар взяв гекона і передав мені. У цей момент я відчула неймовірний захват від тактильних відчуттів. Його лапки були м'якими і приємними. Знахар сказав, що ця тварина - символ багатства, удачі і благополуччя в домі. В той момент згадала про дитячу мрію".

Бренду вже більше п'яти років. Його засновниця розповідає, що складним видався пошук майстрів і їхнє навчання тонкощам роботи.

"Всі вироби виготовляються вручну. Ми ретельно відбираємо зразки шкіри, працюємо безпосередньо з постачальниками на острові Ява. Досі кожну шкіру я відбираю сама, адже якість для мене залишається вищим пріоритетом".

Сумки у дівчини замовляють з багатьох країн світу: Франція, Англія, Канада, США, ОАЕ.

Фото: gazeta.ua