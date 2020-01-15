Українські колядки створили святковий настрій в Афінах
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Укрінформ
На "Маланки" та "Василя" святковий настрій на грецьких просторах створили виступи вихованців української суботньої школи «Берегиня» та катехитичної школи Святого Миколая при Афінській Церкві Святої Трійці.
Про це повідомляється на сайті Посольства України у Грецькій Республіці.
“У дусі українських народних традицій вони привітали веселою концертною програмою співробітників Посольства України в Греції”, - йдеться у публікації.
Фото: посольство України у Греції