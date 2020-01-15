Українські колядки створили святковий настрій в Афінах

Українські колядки створили святковий настрій в Афінах

Фото
Укрінформ
На "Маланки" та "Василя" святковий настрій на грецьких просторах створили виступи вихованців української суботньої школи «Берегиня» та катехитичної школи Святого Миколая при Афінській Церкві Святої Трійці.

Про це повідомляється на сайті Посольства України у Грецькій Республіці. 

“У дусі українських народних традицій вони привітали веселою концертною програмою співробітників Посольства України в Греції”, - йдеться у публікації.

За традицією, яку започаткували священники української і словацької церковних громад у Афінах, та яка триває вже кілька років поспіль, вони завітали також до Посольства Словацької Республіки у Греції. Маленькі артисти заспівали українських та словацьких різдвяних пісень.

Захід відбувся за участі Послів України та Словацької Республіки в Греції.

На знак подяки за веселі та щирі вітання маленькі українці отримали подарунки від колективів дипустанов.

Фото: посольство України у Греції

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