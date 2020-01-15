Українські колядки створили святковий настрій в Афінах

Про це повідомляється на сайті Посольства України у Грецькій Республіці.

“У дусі українських народних традицій вони привітали веселою концертною програмою співробітників Посольства України в Греції”, - йдеться у публікації.

За традицією, яку започаткували священники української і словацької церковних громад у Афінах, та яка триває вже кілька років поспіль, вони завітали також до Посольства Словацької Республіки у Греції. Маленькі артисти заспівали українських та словацьких різдвяних пісень.

Захід відбувся за участі Послів України та Словацької Республіки в Греції.

На знак подяки за веселі та щирі вітання маленькі українці отримали подарунки від колективів дипустанов.