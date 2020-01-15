Колядки й щедрівки від українських школярів лунали у посольстві України в Молдові

Школярі з української недільної школи ім. Преподобного Паїсія Величковського виконали для працівників посольства України у Молдові щедрівки та колядки.

Про це повідомляється на сторінці українського дипвідомства у Facebook.

"14 січня до посольства України в Молдові завітали учні української недільної школи ім. Преподобного Паїсія Величковського, які привітали колектив з новорічними та різдвяними святами", - йдеться у публікації.

Щедрувальники виконали веселі колядки і щедрівки українською мовою та отримали солодкі подарунки й побажання успіхів у Новому році.

Фото: Facebook/Посольство України в Молдові