Колядки й щедрівки від українських школярів лунали у посольстві України в Молдові
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Укрінформ
Школярі з української недільної школи ім. Преподобного Паїсія Величковського виконали для працівників посольства України у Молдові щедрівки та колядки.
Про це повідомляється на сторінці українського дипвідомства у Facebook.
"14 січня до посольства України в Молдові завітали учні української недільної школи ім. Преподобного Паїсія Величковського, які привітали колектив з новорічними та різдвяними святами", - йдеться у публікації.
Щедрувальники виконали веселі колядки і щедрівки українською мовою та отримали солодкі подарунки й побажання успіхів у Новому році.
Фото: Facebook/Посольство України в Молдові