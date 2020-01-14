Бразильське місто виділило українській громаді землю для будівництва Площі України

Адміністрація бразильського міста Марінга, штат Парана, виділив кілька земельних ділянок для будівництва Українського культурного центру для фольклорного гурту «Верховина» та Площі України.

Про це повідомляється на сторінці дружини посла України в Бразилії Фабіани Троненко у Facebook.

«Дружина посла України в Бразилії Фабіана Троненко, перебуваючи вчора в м. Марінга-штат Парана, взяла участь в робочому ланчі з українською громадою міста та віце-мером Едсоном Скабора, якого супроводжували його дружина Міріан і секретар мерії Мігел Саллас. Йшлося про отримання земельної ділянки розміром 2.659,49 кв.м для будівництва Українського культурного центру для фольклорного гурту «Верховина», який робить визначний внесок у культурне життя громади міста», - йдеться у повідомленні.

Іншу ділянку виділено для будівництва Площі України, що буде знаходитися неподалік від Української церкви.

«Сердечно дякуємо меру Марінги Уліссесу Мая, завдяки якому здійснилася мрія нашої громади, а також його заступнику Едсону Скабора, його чарівній дружині Міріан Скабора та секретарю Мігел Салласу за виділення двох земельних ділянок для української громади, як визнання її історичного, культурного та економічного внеску у розвиток міста!», - йдеться у публікації.

Фото з сайту Triplook.me