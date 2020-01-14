Громада відсвяткувала 20-річний ювілей української школи в Афінах
Про це повідомляє посольство України у Греції на сторінці у Facebook.
«На самий Щедрий Вечір, як і годиться, українці Греції зібралися разом. Приводом стало не лише старовинне свято, а ще й 20-літній ювілей української школи, що діє в Афінах при Громадській організації "Берегиня"», - йдеться у публікації.
Святкове коло об'єднало вчителів, вихованців, батьків, друзів школи, представників грецького духовенства й громади церкви Святого Миколая, які всі ці роки допомагають школі діяти та розвиватися, зауважує українське диппредставництво.
Перед учасниками свята виступили начальник управління у справах закордонних українців та гуманітарного співробітництва МЗС України Лариса Дір, а також Посол України в Грецькій Республіці Сергій Шутенко, який зачитав вітальне звернення до колективу школи від Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич.
«Велелюдний ювілейний вечір, у одному з центральних залів грецької столиці, вийшов надзвичайно теплим і сповненим сімейним затишком, де у колі рідних по духу людей, прозвучали дзвінкі українські пісні у виконанні запрошеного дуету "Писанка" на знак любові, добра, радості і віри у краще майбутнє», - йдеться у повідомленні.
Фото: Facebook/Embassy of Ukraine to the Hellenic Republic