У Торонто відбувся різдвяний концерт хору "Веснівка"

У канадському місті Торонто з різдвяним концертом виступив хор "Веснівка".

Про це повідомив член управи Ліґи українців Канади, відділ Торонто, Хав'єр Апонюк Савич на сторінці у Facebook.

«У неділю, 12 січня, відбувся різдвяний концерт хору "Веснівка"», - йдеться у публікації.

Як зазначається, хор заснований в 1965 році під керівництром дирґента Квітки Зорич-Кондрацької.

«Хор Веснівка - це не просто хор, це колектив однодумів відомий як у світі української та хорової музики в українській діаспорі, так і по цілому світі. Пані Квітка пропонує рік за роком новий репертуар, нові музичні аранжування, нові солісти та групи, які супроводжують цей відомий хор у його презентаціях», - зауважує автор публікації.

Цього разу у концерті виступили львівський квартет "НюЄнз" зі Львова та сопрано Катя Хартова.

«Цілковита різдвяна атмосфера в Islington United Church, яка завершилася теплим прийомом після концерту. Присутніх частували смаколиками приготованими хористами!», - розповів Хав'єр Апонюк Савич.

Фото, відео: Facebook/Javier Aponiuk Sawicz