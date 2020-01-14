Романів про авіакатастрофу літака МАУ: світові необхідно діяти рішучіше

Зруйновані демократичні права та подальша геополітична дестабілізація у світі стануть нормою, якщо міжнародна спільнота не діятиме рішуче і не введе сильних, однозначних санкцій щодо тих, хто порушує міжнародні правила і норми.

Про це йдеться у колонці співголови СУОА та першого віцепрезидента СКУ Стефана Романіва «Росія та Іран руйнують наші демократичні свободи» для видання The Australian.

За словами автора, у все більш нестабільні части західні лідери часто заявляють про необхідність захищати демократію.

Лише минулого тижня, реагуючи на збиття рейсу PS752 «Міжнародних авіаліній України» над Тегераном, президент США Дональд Трамп наполягав на тому, що міжнародна спільнота має справу з тими, хто загрожує демократії.

Менше двох років тому президент Франції Еммануель Макрон, звертаючись до конгресу США, сказав: "Щоб захистити наші демократії, ми повинні боротися проти постійно зростаючого вірусу фейкових новин ... адже демократія - це справжній вибір та раціональні рішення. Спотворення інформації - це спроба зруйнувати дух наших демократій".

Але, все ж таки, демократія перебуває під загрозою в багатьох сферах, щодня. «То що ж робити?», - ставить питання автор колонки.

За словами Романіва, демократія закріплює права людей незалежно від того, хто вони та де знаходяться. Основне право - придбати квиток на літак, сісти в нього, злетіти та безпечно приземлитися у пункті призначення.

Для 298 осіб рейсу MH17 Malaysia Airlines, який впав у 2014 році над Східною Україною і 178 бідних душ рейсу PS752 авіакомпанії МАУ, який був збитий минулої середи над Тегераном, ці права були проігноровані, наголошує Романів.

Те, що пов'язує обидва трагічні випадки - це політичні сили, що здійснюють протизаконні дії, які не поважають міжнародні конвенції і абсолютно не переймаються наслідками.

За словами автора, обидва літаки були збиті російськими ракетами, і відповідальні за ці катастрофи спочатку брехали про те, що відбулося. У випадку з MH17 президент Росії Володимир Путін заперечив причетність Росії і звинуватив Україну та Захід у оприлюдненні фейкових новин. Росія вимагала від Заходу надати докази того, що літак був збитий російськими військовими. Глава РФ відмовився співпрацювати зі слідством і досі заперечує вирок міжнародного трибуналу.

Минулого тижня іранська сторона грала за аналогічним сценарієм, вважає автор. Іранські чиновники спочатку заперечували причетність своєї країни до збиття літака МАУ.

Іранці за допомогою бульдозерів «зачищали» місце катастрофи авіалайнера, щоб вилучити докази, а потім вимагали підтвердження відповідальності Ірану, зауважує Романів.

«Оскільки нам на Заході не вдається захищати демократію сильними діями, наші вороги знають, що наслідків для них не буде. Вони просто зникнуть. Ми недостатньо серйозно ставимось до захисту наших демократій. 476 невинних людей загинули через те, що міжнародними конвенціями та правилами зловживали або помітно ігнорували їх. Якщо міжнародні лідери серйозно ставляться до захисту демократії, вони повинні мати справу з Росією, яку мають притягти до відповідальності за її дії», - пише автор.

Світ щойно став свідками ціни бездіяльності. Поки реальних наслідків для злодіянь не буде, вони триватимуть, а наші демократії будуть ослаблені, підсумовує Романів.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебували 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Іранська сторона стверджувала, що аварія сталася внаслідок технічної проблеми літака. Натомість американські ЗМІ з посиланням на офіційних представників США повідомляли, що в український літак, швидше за все, влучила ракета виробленої в РФ ракетної системи "Тор-М1".

Вранці 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими. Авіалайнер вилетів з аеропорту, а коли наблизився до засекреченої військової бази, його сприйняли за ворожий об'єкт.

Фото: скріншот з сайту theaustralian.com.au