Конґрес українців Канади приєднався до акції «Коляда для Австралії»
Про це повідомляється на сайті організації.
«Від імені Конґресу українців Канади ми пропонуємо нашу підтримку австралійській спільноті України та всім австралійцям, які стикаються з небаченими труднощами. Як близькі друзі Канади, австралійці завжди підтримували нас у часи, коли це було необхідно", - заявила Олександра Хичій, президент Конґресу українців Канади.
Як зазначається, в Австралії проживає українська діаспора, яка налічує понад 50 тисяч осіб.
Українська спільнота Австралії, представлена Союзом українських організацій Австралії, розпочала кампанію "Коляда для Австралії" через австралійський Червоний Хрест.
На сьогодні в рамках даної кампанії було зібрано понад 35 тисяч австралійських доларів.
Як повідомляв Укрінформ, в Австралії тривають лісові пожежі, кількість загиблих унаслідок стихійного лиха зросла до 24 людей.
Влада австралійського штату Новий Південний Вельс 2 січня оголосила на тиждень надзвичайний стан у зв'язку з лісовими пожежами.