Конґрес українців Канади приєднався до акції «Коляда для Австралії»

Конґрес українців Канади пожертвував тисячу доларів в рамках акції «Коляда для Австралії», покликаної допомоги постраждалим від лісових пожеж у цій країні.

Про це повідомляється на сайті організації.

«Від імені Конґресу українців Канади ми пропонуємо нашу підтримку австралійській спільноті України та всім австралійцям, які стикаються з небаченими труднощами. Як близькі друзі Канади, австралійці завжди підтримували нас у часи, коли це було необхідно", - заявила Олександра Хичій, президент Конґресу українців Канади.

Як зазначається, в Австралії проживає українська діаспора, яка налічує понад 50 тисяч осіб.

Українська спільнота Австралії, представлена Союзом українських організацій Австралії, розпочала кампанію "Коляда для Австралії" через австралійський Червоний Хрест.

На сьогодні в рамках даної кампанії було зібрано понад 35 тисяч австралійських доларів.

Як повідомляв Укрінформ, в Австралії тривають лісові пожежі, кількість загиблих унаслідок стихійного лиха зросла до 24 людей.

Влада австралійського штату Новий Південний Вельс 2 січня оголосила на тиждень надзвичайний стан у зв'язку з лісовими пожежами.