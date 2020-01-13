В Естонії для маленьких українців провели новорічне свято

В Посольстві України в Естонській Республіці відбулося новорічне свято для дітей українців, які проживають в Естонії.

Про це повідомляється на сайті українського диппредставництва.

«11 січня 2020 року у Посольстві України в Естонській Республіці відбулося новорічне свято для дітей українців, які проживають в Естонії», - йдеться у публікації.

Під час заходу відбулися виступи Посла України в Естонії Мар’яни Беци та настоятеля Української Греко-католицької Церкви м.Таллінн Отця Романа. Посол побажала дітям щастя, здоров’я та мирного неба Україні.

На святі лунали новорічні співи, колядки, вірші, глядачі насолоджувалися запальними українськими танцями. Діти були відзначені подарунками від Святого Миколая.



Фото з сайту посольства України в Естонії