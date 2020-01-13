В Естонії для маленьких українців провели новорічне свято
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Укрінформ
В Посольстві України в Естонській Республіці відбулося новорічне свято для дітей українців, які проживають в Естонії.
Про це повідомляється на сайті українського диппредставництва.
«11 січня 2020 року у Посольстві України в Естонській Республіці відбулося новорічне свято для дітей українців, які проживають в Естонії», - йдеться у публікації.
На святі лунали новорічні співи, колядки, вірші, глядачі насолоджувалися запальними українськими танцями. Діти були відзначені подарунками від Святого Миколая.
Фото з сайту посольства України в Естонії