Українців у Португалії запрошують долучитися до збору коштів на фільм про Марківа

Представників української громади у Португалії запрошують долучитися до збору коштів для створення документального фільму про нацгвардійця Віталія Марківа.

Про це повідомляється на сайті Спілки українців у Португалії.

«Шановні українці в Португалї! На прикладі збору коштів для погруддя Шевченка у Лісабоні, ми побачили як можна робити великі справи спільними зусиллями. Зараз наша громада в Італії збирає кошти для створення документального фільму про Віталія Марківа. Ми віримо, що наша (української громади у світі) наполегливість, допоможе встановити правду у цій справі і звільнити та реабілітувати українського героя Віталія Марківа! Отож, запрошуємо всіх людей доброї волі долучитися до збору коштів», - йдеться у публікації.

Перерахувати кошти можна за лінком.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні минулого року голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький закликав підтримати проєкт зі створення незалежного документального фільму-розслідування загибелі Андреа Роккеллі й Андрія Миронова та справи нацгвардійця Віталія Марківа.

Він повідомив, що над стрічкою працюють група італійських журналістів у складі Крістіано Тінацці (Cristiano Tinazzi), Рубена Лагатолли (Ruben Lagattolla) та Данила Еліа (Danilo Elia) спільно з журналісткою "Громадського" Ольгою Токарюк.

Зазначається, що у фільмі журналісти похвилинно відтворюють події, що мали місце 24 травня 2014 року поблизу Слов'янська, опитують свідків, проводять експерименти з відтворення тих подій – «по суті, виконують роботу, яку мали б зробити, але не зробили, італійські слідчі».

На сторінці проєкту розповідається, що фільм – "це історія двох журналістів, Андреа Роккеллі та Андрія Міронова, які загинули на Донбасі, на Сході України 24 травня 2014 року ― та українського солдата Віталія Марківа, якого звинуватили в їх убивстві та засудили до 24 років ув'язнення". "Здавалося б, справу закрито ― але це не так. Залишається багато питань", - зазначають автори.

Як повідомлялося, 12 липня суд в італійській Павії засудив бійця Нацгвардії України Віталія Марківа на 24 років позбавлення волі за обвинуваченням у причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році.

Захист Марківа назвав вирок "політичним" і заявив про намір подати апеляцію. Згодом адвокати повідомили, що рішення апеляційного суду можна очікувати навесні 2020 року.

У МВС також повідомили, що допоможуть оскаржити рішення у справі Марківа в апеляційному суді.

Президент Володимир Зеленський доручив МЗС і ГПУ докласти максимум зусиль для повернення Марківа.

Як повідомляла наприкінці жовтня пресслужба МВС України, до відомства звернулася група італійських журналістів, які планують зняти документальний фільм у справі несправедливо засудженого бійця Нацгвардії Віталія Марківа. У МВС запевнили що відомство готове надати в цьому всебічну допомогу.