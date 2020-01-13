Українці Угорщини відвідали першу в історії україномовну екскурсію у храмі Будапешта
Про це повідомила керівник Українського центру кардинала Гузара Уляна Княгинецька у Facebook.
«Історична подія! У найбільшому храмі Будапешта в Базиліці Святого Іштвана відбулася перша в історії україномовна екскурсія. Сьогодні українська громада Угорщини мала нагоду відвідати святиню у супроводі професійного україномовного екскурсовода Ірини Кійко», - йдеться у публікації.
Велика християнська святиня, де завдяки зусиллям найкращих митців зображені загальновідомі події з життя Ісуса Христа, Святої Діви Марії та святих апостолів. З іншого боку – базиліка є пам’ятником історії Угорщини. Крім короля Іштвана, в храмі увічнені державні та політичні діячі Угорщини та духовні пастирі цієї країни.
"Щиро дякую всім гостям, колегам і друзям за те, що оцінили задум і стали партнером у спільній справі. Дякую Ірині Кійко за чудову екскурсію!", - зауважила автор публікації.
Фото: Facebook/Uljana Knyahinecka