Українці Угорщини відвідали першу в історії україномовну екскурсію у храмі Будапешта

Представники української громади Угорщини відвідали першу екскурсію у Базиліці Святого Іштвана, яку вперше в історії провели українською мовою.

Про це повідомила керівник Українського центру кардинала Гузара Уляна Княгинецька у Facebook.

«Історична подія! У найбільшому храмі Будапешта в Базиліці Святого Іштвана відбулася перша в історії україномовна екскурсія. Сьогодні українська громада Угорщини мала нагоду відвідати святиню у супроводі професійного україномовного екскурсовода Ірини Кійко», - йдеться у публікації.

Як зазначається, Базиліка Святого Іштвана – найбільший і найяскравіший католицький собор Будапешта. Ось уже третє століття вона милує око поціновувачів архітектури, і всі гості угорської столиці, незалежно від віросповідання чи поглядів на релігію, воліють неодмінно відвідати площу, також названу іменем святого Іштвана, щоб помилуватися цим шедевром, йдеться у публікації. "Базиліка Святого Іштвана є дитям трьох архітекторів, два з яких не дочекалися завершення проєкту, що тривав понад півсторіччя. Мозаїка, вітражі, мармур, різьблення, малярство, скульптура – все це поєднано в шляхетному й фантастично красивому Соборі Святого Іштвана, мощі якого зберігаються в храмі", - пише Уляна Княгинецька.

Велика християнська святиня, де завдяки зусиллям найкращих митців зображені загальновідомі події з життя Ісуса Христа, Святої Діви Марії та святих апостолів. З іншого боку – базиліка є пам’ятником історії Угорщини. Крім короля Іштвана, в храмі увічнені державні та політичні діячі Угорщини та духовні пастирі цієї країни.

"Щиро дякую всім гостям, колегам і друзям за те, що оцінили задум і стали партнером у спільній справі. Дякую Ірині Кійко за чудову екскурсію!", - зауважила автор публікації.



Фото: Facebook/Uljana Knyahinecka