Щедрувальники завітали до посольства України в Індії

До Посольства України в Республіці Індія завітали з щедрівками представники української громади.

Про це повідомила представниця укранської громади в Індії Марина Акрам у Facebook.

«Вперше у Посольстві Індії завдяки спільним зусиллям співробітників дипустанови та нас, представників української громади Індії, відбулося веселе дійство - щедрування, свято Маланки. Міні-постановка сподобалася глядачам, а нам (акторам) дуже приємно було отримати щирі оплески і чути сміх у залі», - йдеться у публікації.

У постановці приймали участь посол України в Індії Ігор Поліха (у ролі господаря) з дружиною Наталією (у ролі господині), яка виступила ініціатором та ідейною натхненницею даного заходу.

Господарі і гості приготували і насолодилися традиційними для цього свята стравами - щедру кутю, вареники, смаколики.