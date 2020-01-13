Щедрувальники завітали до посольства України в Індії
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Укрінформ
До Посольства України в Республіці Індія завітали з щедрівками представники української громади.
Про це повідомила представниця укранської громади в Індії Марина Акрам у Facebook.
«Вперше у Посольстві Індії завдяки спільним зусиллям співробітників дипустанови та нас, представників української громади Індії, відбулося веселе дійство - щедрування, свято Маланки. Міні-постановка сподобалася глядачам, а нам (акторам) дуже приємно було отримати щирі оплески і чути сміх у залі», - йдеться у публікації.
У постановці приймали участь посол України в Індії Ігор Поліха (у ролі господаря) з дружиною Наталією (у ролі господині), яка виступила ініціатором та ідейною натхненницею даного заходу.