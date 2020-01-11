Українська художниця у Бельгії запрошує на майстер-клас із орнаменту

Українська художниця та голова відділу Об'єднання українок Бельгії в Антверпені Надія Сеничак запрошує провести “креативну суботу у майстерні”, де вчитиме охочих створювати декоративні орнаменти з народної творчості.

Про це вона написала на сторінці у Facebook.

“Ми практикуємо різні мазки пензлем, порівнюємо мотиви з різних регіонів України і вчимося творити малі композиції. Я підготувала кілька прикладів для вас. Мотиви з Косівської кераміки на смерековій дошці, орнаменти мальованого дерева , квіти з вишивок на склі, писанкування... Ви можете визначити самостійно над чим хочете працювати”, - наголосила Сеничак.

Майстер-клас проходитиме 18 січня з 13:00 до 16:30 за місцевим часом.

Художниця набирає групу по 6-7 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді минулого року в Антверпені відбулася виставка робіт Надії Сеничак. Частину своїх робіт мисткиня продала, аби допомогти волонтерам в Україні.

Фото: Julian Matytchak, Facebook/Nadia Senyczak