Українська художниця у Бельгії запрошує на майстер-клас із орнаменту
Укрінформ
Українська художниця та голова відділу Об'єднання українок Бельгії в Антверпені Надія Сеничак запрошує провести “креативну суботу у майстерні”, де вчитиме охочих створювати декоративні орнаменти з народної творчості.
Про це вона написала на сторінці у Facebook.
“Ми практикуємо різні мазки пензлем, порівнюємо мотиви з різних регіонів України і вчимося творити малі композиції. Я підготувала кілька прикладів для вас. Мотиви з Косівської кераміки на смерековій дошці, орнаменти мальованого дерева , квіти з вишивок на склі, писанкування... Ви можете визначити самостійно над чим хочете працювати”, - наголосила Сеничак.
Художниця набирає групу по 6-7 осіб.
Як повідомляв Укрінформ, у листопаді минулого року в Антверпені відбулася виставка робіт Надії Сеничак. Частину своїх робіт мисткиня продала, аби допомогти волонтерам в Україні.
Фото: Julian Matytchak, Facebook/Nadia Senyczak