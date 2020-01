В українській школі в Абу-Дабі розпочалося навчання

В Українській суботній школі в Абу-Дабі (ОАЕ) розпочався другий семестр навчання.

Про це повідомляється на сторінці Української громади Абу-Дабі у Facebook.

“Шановні батьки, завтра (у суботу, 11 січня — ред.) розпочинаємо другий семестр у нашій суботній Українській громадській рідній школі в Абу-Дабі, будь ласка, реєструйте своїх дітей на новий навчальний день у рідній школі”, - йдеться у публікації.

Серед предметів, які вивчатимуть школярі - українська мова, літературне читання, навчання грамоти (письмо і читання), історія України, літературний калейдоскоп, рідний край, танцювальний розвиток, права дитини, мистецтво.

До навчання можуть безкоштовно долучитися діти віком від трьох до 13 років.

Занятта проходитимуть в “American Community School of Abu Dhabi” поблизу BMW Showroom (Khalidiya Area, Corner of Al Bateen St 6 and - Mileih St - Abu Dhabi).

“Дорослим треба захопити ID з фото (наприклад, Emirates ID, водійське посвідчення чи паспорт) - його залишите охороні школи на період перебування у приміщенні в обмін на перепустку”, - попередили організатори.



Фото: Facebook/Українська громада Абу-Дабі | Ukrainian Community in Abu Dhabi