У Торонто відсвяткували українське Різдво

У найбільшому місті Канади - Торонто - пройшов святковий захід з нагоди українського Різдва.

Про це Укрінформу повідомив член управи Ліґи українців Канади, відділ Торонто, Хав'єр Апонюк Савич.

«7 січня відбулося святкування українського Різдва в Старому млині. Це вже традиція, оскільки організовується вже вчетверте! У переповненому залі - місткістю до 300 осіб, гості насолоджувались не лише традиційними українськими різдвяними стравами, а й колядками у виконанні дитячого хору «Жайвір»», - йдеться у повідомленні.

Серед інших особистостей був присутній мер міста Торонто Джон Торі.

Різдвяний стіл радував присутніх традиційними українськими різдвяними стравами, такими як: страви з квашеного буряка, мариновані гриби та соління, гречана каша з локшиною, мариновані оселедці, копчена форель і копчений лосось. Асортимент ковбас та сирів, український борщ і часниковий хліб, капустяні булочки, ковбаса з смаженою квашеною капустою, стейки з лосося на грилі з томатною заправкою, свинячі патички, курка київська, смажена яловичина та індичка, смажена червона картопля і овочева суміш. Смачні десерти - український сирник, маковий рулет, медовий торт та інші солодкі спокуси. Це і багато, багато іншого.

Нагадуємо, що 18 січня в Старому Млині відбудеться закриття різдвяних святкувань традиційною свято-йорданською вечерею.

Фото надав Хав'єр Апонюк Савич