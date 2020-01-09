Українець із Сіднея розповів про пожежі в Австралії

Сильні лісові пожежі в Австралії – справжня трагедія, проте в соцмережах схильні перебільшувати масштаби стихійного лиха.

Про ситуацію на континенті в ефірі Obozrevatel розповів мешканець Сіднея, українець Сергій Дем'янчук. Під час прямого включення через Skype з Австралії він поділився своїми спостереженнями щодо ситуації.

"Фейків багато. Особливо та карта, яка зараз ходить інтернетом. Її перепостили відомі особистості, наприклад, Ріанна. Континент, який весь виглядав як вугілля, виявився фотошопом. Немає нічого спільного з реальною картиною того, що відбувається в Австралії", – зазначив Дем'янчук.

Як зазначається, йдеться про зображення, яке розійшлося соціальними мережами нібито як реальний знімок Австралії, зроблений NASA з космосу. Однак насправді – це 3D-модель фахівця з візуалізації Ентоні Хірсі. «Він скомпонував усі райони, що постраждали від пожеж за останній місяць. Багато з них давно загасили. Крім того, як визнав сам Хірсі, масштаб був дещо перебільшений через ефект світіння під час рендерінгу», - пише видання.

За спостереженнями Дем'янчука, від початку пожеж повсякденне життя у Сіднеї та Мельбурні практично не змінилося.

"Всі розуміють, що це біда. Але ніхто не панікує. Австралійці дуже спокійно і виважено ставляться до цієї ситуації. Вони шукають шляхи вирішення і думають, що робити далі", – наголосив він.

Українець звернув увагу, що Австралія – багата країна. Кошти на боротьбу з пожежами та їхніми наслідками виділяє не тільки уряд. Активно працює і волонтерський рух.

"Коли у тебе є зайві гроші – а бідних тут практично немає – то завжди легко віддати зайвий долар. Підтримка, доброта, співчуття в Австралії дуже розвинені. Волонтери йдуть безкоштовно допомагати пожежникам. Допомагають людям, які втратили свої домівки", – розповів Дем'янчук.

За його словами, причиною таких масштабних пожеж стала ціла сукупність різних факторів.

"Південно-східна частина Австралії – дуже теплий регіон, де здебільшого ростуть евкаліпти. А це дуже займисті дерева. Пожежі тут щороку, це не новина для австралійців, – нагадав українець. – Але зазвичай вони під контролем. А цього разу..."

"Велика кількість чинників призвела до цих пожеж. Дощів, наприклад, на території південно-східної Австралії не було пів року. Температура в деяких районах почала підніматися до +50. Плюс додався сильний поривчастий вітер приблизно до 50-60 км/год. Також повідомляється про 24 випадки, коли люди свідомо підпалювали. З яких причин – мені важко сказати. Але є 24 справи проти паліїв, які зараз розглядаються", – повідомив він.

Як повідомлялося, в Австралії з вересня 2019 року тривають масштабні лісові пожежі. У результаті стихійного лиха загинули щонайменше 24 людини, зруйновано близько 1500 будинків та вигоріло 5,2 млн гектарів землі. Особливо від пожеж страждають тварини.