Аварія літака МАУ в Ірані: У посольстві України в Естонії проводяться жалобні заходи

У зв’язку із катастрофою рейсу PS752 авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” Посольством України в Естонській Республіці проводяться жалобні заходи.

Про це повідомляється на сайті українського дипвідомства.

«8 січня 2020 року, в Українській Греко-католицький Церкві м.Таллінн, проведено панахиду за загиблими. Участь у заході взяли Посол України в Естонії М.О.Беца та активісти української діаспори країни перебування», - йдеться у повідомленні.

9 та 10 січня у посольстві буде відкрито Книгу жалоби за загиблими для представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Естонській Республіці.

Також у четвер у посольстві України в Естонії приспущено Державний Прапор України.

Також Книгу жалоби відкрито у посольствах України у Польщі, Молдові, Аргентині, Казахстані, Грузії, Пакистані, у генеральних консульствах у Барселоні та Едмонтоні і в інших країнах.

Як повідомлялося, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після вильоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За останніми даними, на борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Також, за даними МЗС, серед загиблих були 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН та Великої Британії.