Українська дизайнерка представить свої роботи на найбільшій виставці-ярмарку Скандинавії

Українська дизайнерка Наталія Колпакова презентує свої роботи на шовку під час виставки-ярмарку Formex 2020, яка відбудеться 14-17 січня в Стокгольмі.

Про це повідомляє Посольство України в Швеції у Facebook.

«Українська дизайнерка представить свої роботи в Стокгольмі на Formex 2020. Другий рік поспіль талант української художниці-дизайнерки Наталії Колпакової визнається експертами найбільшої в Скандинавії виставки-ярмарки Formex. Цього року роботи Наталії – мальовані на шовку фантазійні зображення – знову були обрані за підсумками конкурсу для талановитих учасників, який проводився організаторами заходу», - йдеться у дописі.

Як зазначається, вчергове у Швеції відвідувачі виставки матимуть можливість насолодитись новими роботами української майстрині. Її шовкові авторські полотна можна використовувати як вишукані елементи інтер’єру або ж у якості аксесуарів, як-то шовкові хустки та шарфи.

Дізнатися, чим буде підкоряти скандинавів українська майстриня, можна, відвідавши виставку-ярмарок Formex, яка проходитиме 14-17 січня 2020 року в м.Стокгольм.

Більш детальну інформацію про роботи української майстрині можна знайти за посиланням: https://www.nakol.art/.

Як зазначається на сторінці мисткині в Facebook, Наталія Колпакова – художниця-графік, ілюстраторка, графічна дизайнерка, скульпторка. Членкиня Спілки дизайнерів України. Її роботи знаходяться у приватних колекціях в Німеччині, Туреччині, Великій Британії, США.

Скульптура, роботи на шовку тощо Наталії Колпакової у період 2009-2019 рр. демонструвалися під час низки виставок в Україні та за кордоном.

Фото: сторінки Natalia Kolpakova(Nakol), Embassy of Ukraine in Sweden / Посольство України в Швеції в Facebook