Українські канадці закликали ретельно розслідувати катастрофу літака в Тегерані

Українська громада Канади висловила щирі співчуття близьким усіх загиблих у катастрофі літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) в Ірані.

Про це заявила президент Конгресу українців Канади Олександра Хичій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Від імені Конгресу українців Канади висловлюю співчуття родичам та близьким жертв цього жахливого інциденту. Ми глибоко засмучені цією жахливою трагедією та приєднуємося до України, Канади й міжнародної спільноти у траурі. Особливо трагічно, що так багато жертв були молодими людьми. Вічна пам’ять загиблим”, - сказала Хичій.

Вона також закликала “уряди усіх залучених держав співпрацювати заради повного розслідування”.

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Як повідомлялося, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після вильоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За останніми даними, на борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Також, за даними МЗС, серед загиблих були 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН та Великої Британії.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо пообіцяв “продовжити тісну співпрацю із міжнародними партнерами, аби забезпечити розслідування цієї катастрофи”.

Фото: АА