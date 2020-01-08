В Абу-Дабі відбулося різдвяне богослужіння
Про це йдеться на сторінці Посольства України в ОАЕ у Facebook.
«На території храму св. Йосипа відбулося різдвяне богослужіння, яке чудово провів священник УГКЦ о. Степан у співслужінні з іншими священнослужителями храму. Святкову літургію також відвідав та привітав зі святом усіх присутніх українців єпископ, вікарій апостольського вікаріату Південної Аравії Пауль Хіндер», - повідомляється у дописі.
У Посольстві також привітали всіх із радісним і світлим святом - Різдвом Христовим.
Як зазначалося на сторінці Української греко-католицької церкви в Об'єднаних Арабських Еміратах у Facebook, душпастир для українців греко-католиків в ОАЕ о.Степан також запросив місцевих українців на святочну Божественну літургію в Дубаї 7 січня у церкві St. Mary’s Church.
Фото: Embassy of Ukraine in the UAE у Facebook