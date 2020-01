В Абу-Дабі відбулося різдвяне богослужіння

В Катедральному храмі св. Йосифа в Абу-Дабі днями відбулося різдвяне богослужіння, яке провів душпастир для українців греко-католиків в ОАЕ о.Степан у співслужінні з іншими священнослужителями храму.

Про це йдеться на сторінці Посольства України в ОАЕ у Facebook.

«На території храму св. Йосипа відбулося різдвяне богослужіння, яке чудово провів священник УГКЦ о. Степан у співслужінні з іншими священнослужителями храму. Святкову літургію також відвідав та привітав зі святом усіх присутніх українців єпископ, вікарій апостольського вікаріату Південної Аравії Пауль Хіндер», - повідомляється у дописі.

У Посольстві також привітали всіх із радісним і світлим святом - Різдвом Христовим.

Як зазначалося на сторінці Української греко-католицької церкви в Об'єднаних Арабських Еміратах у Facebook, душпастир для українців греко-католиків в ОАЕ о.Степан також запросив місцевих українців на святочну Божественну літургію в Дубаї 7 січня у церкві St. Mary’s Church.

Фото: Embassy of Ukraine in the UAE у Facebook