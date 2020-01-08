Український ансамбль "Калина" бере участь у фестивалі в ОАЕ
Про це йдеться на сторінці Посольства України в ОАЕ у Facebook.
"Шановні українці! З радістю повідомляємо, що, за сприяння Посольства, академічний фольклорно-етнографічний ансамбль "Калина" у складі 12 осіб розпочав свою участь у цьогорічному Фестивалі спадщини шейха Заїда, що традиційно проходить у районі Al Wathba, Абу-Дабі. Запрошуємо всіх підтримати наших артистів та насолодитись запальним українським танцем", - йдеться у розміщеному днями дописі.
Фестиваль Zayed Heritage Festival триватиме до 1 лютого 2020 року.
Як зазначається в місцевих ЗМІ, цього року участь у заході, як очікується, візьмуть понад 20 тис. осіб та 40 країн.
У програмі фестивалю, названого на честь засновника і першого президента ОАЕ шейха Заїда бін Султана Аль Нагаяна, – музичні й танцювальні виступи, мистецькі виставки, тематичний парк, заходи для дітей тощо.
Фото: Embassy of Ukraine in the UAE у Facebook