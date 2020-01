Український ансамбль "Калина" бере участь у фестивалі в ОАЕ

В Абу-Дабі триває Фестиваль культурної спадщини шейха Заїда (Zayed Heritage Festival) за участі українських виконавців.

Про це йдеться на сторінці Посольства України в ОАЕ у Facebook.

"Шановні українці! З радістю повідомляємо, що, за сприяння Посольства, академічний фольклорно-етнографічний ансамбль "Калина" у складі 12 осіб розпочав свою участь у цьогорічному Фестивалі спадщини шейха Заїда, що традиційно проходить у районі Al Wathba, Абу-Дабі. Запрошуємо всіх підтримати наших артистів та насолодитись запальним українським танцем", - йдеться у розміщеному днями дописі.

Зазначається, що ансамбль виступає на відкритій сцені 3-4 рази на день з 16:30 до 22:15.

Фестиваль Zayed Heritage Festival триватиме до 1 лютого 2020 року.

Як зазначається в місцевих ЗМІ, цього року участь у заході, як очікується, візьмуть понад 20 тис. осіб та 40 країн.

У програмі фестивалю, названого на честь засновника і першого президента ОАЕ шейха Заїда бін Султана Аль Нагаяна, – музичні й танцювальні виступи, мистецькі виставки, тематичний парк, заходи для дітей тощо.

Фото: Embassy of Ukraine in the UAE у Facebook