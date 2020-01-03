Українців в Австралії закликають бути обережними у зв’язку з лісовими пожежами

Посольство України в Австралії застерігає українців від відвідування ряду місцевостей в країні через масштабні лісові пожежі та закликає уважно стежити за розвитком ситуації.

Відповідні рекомендації оприлюднено на сторінці українського диппредставництва у Facebook.

«Рекомендації громадянам України у зв’язку із пожежами в штатах Новий Південний Уельс та Вікторія (Австралія). У зв’язку із підвищеною небезпекою внаслідок масштабних пожеж в штатах Новий Південний Вельс та на сході штату Вікторія, влада країни рекомендує утриматися від відвідування таких місцевостей:

Новий Південний Вельс - лісової місцевості на захід та південь від національного парку Костюшка та в межах самого національного парку, в районі Dunns Road - населені пункти Talbingo, Batlow, Kunama, Wondalga, Tumbarumba Road, Tumbarumba township or Tradale Road, Darlow near Yaven Creek Road, Ellerslie Road, райони на захід від населених пунктів Blowering Dam та Talbingo Dam, південного, центрального та східного узбережжя, зокрема навколо населених пунктів Batmans bay, Narooma, Nawra, Merimbula, Bega, Eden.

Вікторія - Biggara, Tintaldra, Towong, Towong Upper, Walwa Berringama, Koetong, Lucyvale, Nariel Valley, Shelley, Burrowye Boggy Creek, Bullumwaal Bessiebelle, а також національного парку Budj Bim National Park», - йдеться у повідомленні.

Громадянам України, які перебувають у вказаних населених пунктах слід уважно стежити за повідомленнями місцевих служб про розвиток ситуації та виконувати інструкції пожежно-рятувальної служби штатів.

Як зазначається, інформація щодо поточного рівня небезпеки та інструкції щодо дій населення щодо кожного населеного пункту регулярно оновлюються на веб-сторінці пожежно-рятувальної служби штату Новий Південний Уельс: https://www.fire.nsw.gov.au/, https://register.redcross.org.au/-.

Інформація щодо центрів евакуації міститься на сайті Служби надзвичайних ситуацій штатів Новий Південний Уельс: emergency.nsw.gov.au та Вікторія: https://www.emergency.vic.gov.au/respond/.

У разі потрапляння у надзвичайну ситуацію, загрози життю та здоров’ю громадянам України слід невідкладно звертатися до Посольства України в Австралії за номерами телефонів: +61 2 6230 5789; +61 2 6247 2182 та на гарячу лінію Посольства України в Австралії:+61 452664592, e-mail: emb_au@mfa.gov.ua, або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38 044 238 16 57, e-mail: cons_or@mfa.gov.ua.

У Посольстві України в Австралії також зазначили в соцмережі, що приєднуються до заяви українців Австралії щодо масштабних лісових пожеж, які вирують у країні.

Як повідомляв Укрінформ, щонайменше 19 людей загинули, ще кілька десятків зникли безвісти, зруйновано понад 1400 будинків у результаті лісових пожеж в австралійських штатах Новий Південний Уельс, Вікторія, Західна Австралія, Південна Австралія й Тасманія.

Також триває евакуація близько 4 тисяч людей, серед яких як місцеві жителі, так і туристи.

Влада австралійського штату Новий Південний Уельс 2 січня оголосила на тиждень надзвичайний стан у зв'язку з лісовими пожежами.

Фото: abc.net.au