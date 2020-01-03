В ОАЕ відбудеться Український Святвечір

Українська громада запрошує усіх охочих 6 січня разом зустріти надвечір’я Різдва в Абу-Дабі.

Про це йдеться на сторінці події у Facebook.

«Цьогоріч українська громада, як і щороку, знову відзначатиме Святвечір в Абу-Дабі! Різдво є одним з найбільших українських свят, які наш народ зустрічає особливо урочисто. Кульмінацією святкового приготування є надвечір’я Різдва – день чування, молитви й посту. Святвечір, 6 січня, багатий на народні обряди і звичаї, деякі з яких сягають ще дохристиянських часів. Так наші пращури вірили, що одне з найбільших християнських свят обов'язково треба зустрічати вдома - в родинному колі. Часи та обставини змінюються, далеко не кожен із нас зможе поїхати в цей період до України. Водночас ціллю формування нашої громади завжди було створення справжньої великої української родини та частинки рідного дому тут, за морем, тож підкреслюючи це, буде правильно, якщо у спільному колі ми нарешті зустрінемо і Святвечір!», - йдеться в анонсі.

Як зазначається, для створення максимально домашньо-святкового настрою організатори Святвечора намагатимуться втілити у життя якомога більше автентичних українських традицій, пов'язаних із надвечір’ям Різдва.

У рамках заходу буде організований святвечірній український буфет, у меню – кутя, борщ, хліб домашній, вінегрет, різні салати, соління, вареники, голубці, пампухи, узвар та багато іншого.

Гостей вечора вітатиме традиційний вертеп, учасники якого активно готуються до виступу. Після вертепу можна буде залишитись вечеряти і колядувати. Дрес-кодом закликають обирати вишиванки.

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Як зазначається, можна запрошувати іноземців, які матимуть чудову можливість так яскраво познайомитись з нашими традиціями.

«Відзначаймо Святвечір великою українською родиною в Абу-Дабі, як щороку, разом!», - запрошують організатори.