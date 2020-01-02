Український національний музей у Чикаго оприлюднив календар виставок на 2020 рік

Український національний музей у Чикаго оприлюднив музейний календар на 2020 рік.

Перелік виставок на своїй сторінці в Facebook розмістила кураторка музею Марія Климчак.

«Український національний музей у Чикаго чекає на Вас, своїх гостей, у новому 2020 році! Паралельно працюємо над графіком майстер-класів, літературно-музичних вечорів, презентацій, бенкету з фандрейзингу, пишемо, каталогізуємо, проводимо екскурсії, читаємо лекції, зберігаємо культурну та історичну спадщину великої української нації, сприяємо тому, щоби про Україну говорили з гордістю президент і сенатори, міжнародна спільнота країни, США, де громада пишається своїм корінням та у всіх установах, школах, громадських та релігійних організаціях вітає гостей з України українською мовою. Американці знають, що «Слава Україні!» рівносильно «God Bless America!», - зазначила Марія Климчак.

Детальніше з музейним календарем можна ознайомитися за посиланням.

Фото: Maria Klimchak, сторінка Maria Klimchak у Facebook