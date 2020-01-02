У США не стало відомої писанкарки української діаспори Тані Клим-Осадци

Одна з провідних майстринь української писанки в США Атанасія (Таня) Клим-Осадца померла 29 грудня.

Прощання з майстринею відбудеться 4 січня в Українській католицькій церкві Святого Архангела Михаїла у Хартфорді, штат Коннектикут, повідомляє портал «Стожари».

Народилася Атанасія (Таня) Осадца в Седльці, Польща) (за іншими даними — м. Копичинцях, нині Гусятинського району) в родині українців Андрія та Павлини Клим. У пошуках кращої долі родина переїздила з Польщі до Австрії, потім у повоєнну Німеччину, а у 50-му році назавжди емігрувала до США.

Любов до писанкарства перейшла Тані Осадці від бабусі Параски і мами, котра навчила виводити на білосніжному яйці простенькі узори. Захоплення писанкарством стало сенсом її життя на чужині. Спочатку Таня Осадца писала писанки для себе й для дитини на Великдень, а згодом і для знайомих, і навіть для чужих людей, тим самим пропагуючи українську культуру і мистецтво.

Від 1950 року навчалася на факультеті історії мистецтва Кентського університету. Досліджувала мистецтво української народної писанки та розшифровувати мову оберегу. У 1980 році була куратором музейної виставки «Писанка та її символи».

З роками Таня Осадца стала неперевершеним знавцем і справжнім професіоналом з писанкарства. Свій скарб вона збирала по крихті з дитячих споминів бабусиних узорів, зі скупої літератури про писанки, із прикладів української вишивки,із зразків розпису інших майстрів.

Таня Осадца стала відомою як майстриня писанки. На сьогодні нею зібрано й розтлумачено майже дванадцять тисяч писанкових символів, а її колекція писанок нараховує понад дві тисячі зразків, виконаних власноруч та іншими майстрами.

Мисткиня упорядкувала каталог з інформацією про візерунки понад 2000 писанок, виконаних власноручно. Від 1960 року роботи Т. Осадци експонуються в США, Україні тощо. Постійна експозиція писанок майстрині знаходиться в Українському музеї-архіві у Клівленді. У 1993 році Рада мистецтв Огайо доручила Тані представляти штат на інавгурації президента Білла Клінтона у Вашингтоні.

Після здобуття Україною незалежності праці Осадци були виставлені на історичній Батьківщині, зокрема у Національному музеї історії України. Президент Леонід Кучма нагородив майстриню медаллю "Заслужений майстер українського народного мистецтва".

Померла Таня Осадца у себе вдома в місті Рокі Хілл, штат Коннектикут.

Прощання з майстринею відбудеться в суботу, 4 січня, о 10:30 в Українській католицькій церкві Святого Архангела Михаїла, проспект Вітерсфілд 135, Хартфорд, штат Коннектикут.

Фото: Стожари; Luba Petrusha‎ у Facebook