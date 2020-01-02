У Сан-Дієго навчали плетінню українських ґерданів

В Українській хаті у Сан-Дієго організували майстер-клас із виготовлення українських прикрас - ґерданів.

Про це йдеться у відеосюжеті Голосу Америки.

«Плетена з бісеру прикраса слугувала оберегом. За допомогою орнаменту майстрині передавали вік та соціальний статус власників. Тепер стародавньому українському мистецтву можна повчитися в Каліфорнії», - йдеться у підписі до відео.

Як розповідається у сюжеті, заняття проходять в Українській хаті в Сан-Дієго.

«Це є мистецтво ґердану. Іншими словами вона (прикраса – ред.) називається силянка, низанка. Ми намагаємось шукати майстринь, які володіють цим мистецтвом, і залучаємо до проведення цих майстер-класів», - розповіла співорганізаторка майстер-класу Олена Гаврилюк.

Заняття проводить Лінда Мудло, яка вже 30 років навчає цьому українському мистецтву в США. Вона народилася в Канаді, куди з Галичини у 1925 році емігрували її дідусь і бабуся. Саме бабуся і передала Лінді техніку плетіння ґерданів.

«Моя бабуся більше за дідуся прагнула продовжувати культуру. Вона дуже боялася, що буде останнім поколінням українців у родині, і всі стануть канадцями та забудуть про своє українське коріння», - розповіла майстриня.

Майстер-класи в Українській хаті в Сан-Дієго проводять регулярно, намагаючись таким чином об’єднати українців за кордоном і продовжити українську традицію, а також рекламувати українське мистецтво серед американців.

Загалом у 2019 році в Українській хаті провели сім мистецьких майстер-класів.

Як відомо, ґердан - шийна бісерна прикраса у вигляді вузької стрічки, виготовленої з різнокольорових намистин, нанизаних на нитяну, чи волосяну основу, що утворюють строкатий геометричний, а часом рослинний орнамент. Синоніми - ґерданик, ґерданка, ґерда, лучка, сильованка, плетінка, драбинка, галочка, пупчики, ланка тощо.

Фото: ukrainart.com.ua

Відео: Голос Америки