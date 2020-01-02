У Світовому конґресі українців назвали успіхи 2019 року

У Світовому конґресі українців (СКУ) привітали з Новим роком, підсмувавши нові успіхи СКУ та наголосивши на подальшій розбудові сильної української нації.

Про це йдеться на сторінці СКУ в Facebook.

«Вітаємо з Новим роком! Завершуючи 2019 р., ми підсумовуємо нові успіхи СКУ, включно з просуванням величезного економічного потенціалу України, посиленням зв’язків між Україною і діаспорою та підтримкою наших українських громад у світі. Дякуємо за вашу посвяту, відданість і підтримку з вірою і переконанням, що на українській землі знову буде мир. Разом, незалежно від країни проживання, будемо й далі розбудовувати сильну українську націю для багатьох наступних поколінь. Нехай 2020 рік принесе Вам любов, мир, злагоду, непохитну віру та благополуччя!», - зазначили в СКУ.

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