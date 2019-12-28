Українці Греції передали спецхарчування для важкопоранених воїнів у Львівському госпіталі

Партію спецхарчування передали українці Греції для важкопоранених бійців, що лікуються у Львові.

Про це у Facebook повідомила волонтерка Галина Абрам’юк.

«Допомога від українців з Греції. Щиро дякуємо родині Hanna Oliynych (Ганни Олійнич, голови Клубу українок у Греції – ред.)! Три ящики із спецхарчуванням для важкопоранених бійців і засобами гігієни отримали. Вже днямм відправимо все на Львівський шпиталь», - йдеться у дописі.

Галина Абрам’юк також подякувала «всім, хто не втомився допомагати» та «всім, хто не втомився захищати Україну».

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