Українці Греції передали спецхарчування для важкопоранених воїнів у Львівському госпіталі
Укрінформ
Партію спецхарчування передали українці Греції для важкопоранених бійців, що лікуються у Львові.
Про це у Facebook повідомила волонтерка Галина Абрам’юк.
«Допомога від українців з Греції. Щиро дякуємо родині Hanna Oliynych (Ганни Олійнич, голови Клубу українок у Греції – ред.)! Три ящики із спецхарчуванням для важкопоранених бійців і засобами гігієни отримали. Вже днямм відправимо все на Львівський шпиталь», - йдеться у дописі.
Галина Абрам’юк також подякувала «всім, хто не втомився допомагати» та «всім, хто не втомився захищати Україну».