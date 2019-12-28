Українці з усього світу привітали зі святами в новорічному марафоні "Емігрантського радіо"

Українці та українські громади з-понад 15 країн світу взяли участь у новорічному марафоні привітань, який провело "Емігрантське радіо".

Про це повідомляється на сторінці радіо у Facebook.

«#ДоРідногоБерега з Тетянкою Ваценко та Іваном Кокуцею. Новорічний марафон! Вітання від українців усього світу. Понад 15 країн на зв'язку. Охопимо усю земну кулю, об'єднаємо українців всієї Землі!», - йдеться у дописі.

Першими на зв’язку були Нова Зеландія і Австралія. Також свої вітання для 65-мільйонної української спільноти промовили в ефірі або надіслали у повідомленнях українці та українські громади Ірландії, Данії, Колумбії, Греції, Іспанії, Італії, Тунісі, Туреччині, Єгипті, Малайзії, Японії, ПАР тощо.

Учасники марафону розповідали, зокрема, про життя своїх громад, особливості святкування Різдва та Нового року в своїх країнах перебування, вітали співгромадян зі святами та передусім бажали Україні й українцям перемоги, відновлення територіальної цілісності України та миру, усіляких гараздів, запрошували у гості, співали колядки тощо.

Зокрема, Ольга В’язенко з Нової Зеландії розповіла, що тамтешні українці Новий рік зустрічають під пальмами, на пляжі, ліплять «пісковиків» тощо. Вона побажала Україні в 2020 році перемоги, щоб українці нарешті могли жити мирно на своїй землі та зі своєю правдою, щоб ніхто не зазіхав на її територію, не втручався у справи країни тощо.

Українська лікарка Олена, яка працює в одном у з госпіталів у Тунісі, зазначила, що дуже приємно на вулицях країни доволі часто бачити дорослих і малих у вишиванках, і висловила побажання, щоб українська громада Тунісу й надалі була такою ж активною і багатою на цікаві події.

З Іспанії надійшли вітання від директорки української школи «Дивосвіт» в Мадриді Наталії Бондаренко. Рік, що минає, вона назвала успішним для школи, яка, за словами ведучої ефіру, є найбільшою в Європі українською школою. Як розповіла Наталія Бондаренко, цьогоріч традиційно було вивчено багато портібного й цікавого, проведено чимало заходів, приділено багато уваги вивченню українськиої культури і традицій. Зокрема, зимові свята у школі розпочинаються святом Андрія, продовжуються Святом Миколая, Різдвяними святами. Вже шостий рік поспіль шкільний вертеп колядуватиме по домівках учнів, вчителів, друзів тощо. А наприкінці свят пройде велика шкільна коляда.

У свою чергу, ведучі побажали українцям усього світу «бути українцями і відчувати себе українцями, де б ми не були».

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Фото: Укрінформ, Nataliya Poshyvaylo-Towler

Відео: Емігрантське радіо