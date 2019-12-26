В УКТ "Просвіта" в Аргентині привітали з Різдвом і Новим Роком

В Українському культурному товаристві (УКТ) "Просвіта" в Аргентині привітали українців з різдвяними і новорічними святами.

Вітання від імені голови організації Юрія Данилишина розміщене на сторнці УКТ "Просвіта" у Facebook.

"Центральна управа Українського культурного товариства «Просвіта» в Аргентинській Республіці разом із філіями, учителями рідних шкіл, худодніми провідниками фольклорних ансамблів, співпрацівниками адміністрації та членством вітають Вас зі святим празником Різдва Христового та Нового року 2020", - йдеться у вітанні.

Висловлено побажання, "щоб Господь Бог захистив наш народ своєю благодаттю, обдарував його мудрістю та наснагою для здійснення своїх віковічних мрій, силою для збереження української мови і традицій та поширення історічної української правди та закріплення в усіх нас християнської віри і любові до Батьківщини".