Українці Японії вітають з новорічно-різдвяними святами

Викладачі й учні Української недільної школи «Джерельце» у Токіо та громада українців Японії «Краяни» записали відеопривітання з нагоди Нового року та Різдва Христового.

Відеоролик розмістила на своїй сторінці у Facebook засновниця та керівник української недільної школи “Джерельце” Наталія Ковальова.

Вбрані у вишивані строї дорослі й малі українці на тлі святково прикрашеної ялинки та під музичний супровід всесвітньо відомого українського "Щедрика" промовили: «Шановні українці! З прийдешніми святами! З Новим роком та Різдвом Христовим!».

У свою чергу, Наталія Ковальова також привітала українців з нагоди зимових свят. «Дорогі друзі по всьому світу! Наші щирі вітання з прийдешніми святами і найкращі побажання від українців з японщини!», - зазначила вона у дописі

Читайте також: Посол Кулініч подякував українцям Австралії за допомогу та підтримку України