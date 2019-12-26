На вулицях Сан-Паулу до Різдва розмістили привітання 30 мовами, вперше - українською

На вуличних годинниках Сан-Паулу до Різдва розмістили привітання 30-ма різними мовами, у тому числі вперше - українською.

Про це повідомляється на сторінці Консульства України у м.Сан-Паулу в Facebook.

«Вперше у Сан-Паулу на годинниках столиці префектура міста вітає усіх з Різдвом на 30-х мовах 70-ти іноземних спільнот, які проживають у мегаполісі, у т.ч. українською», - йдеться у дописі.

Як зазначається, привітання «Веселого Різдва!» різними мовами демонструвалися до 25 грудня на годинниках, розташованих на основних магістралях міста, разом з інформацією про час та температуру.

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Як зауважили у мерії Сан-Паулу, цей проєкт має на меті вшанувати понад 70 іноземних громад у столиці держави та визнати важливість цих людей у формуванні мегаполіса в наш час, повідомляє видання Metro Journal.

Повідомляється, що у місті Сан-Паулу розміщено понад 1 тис. вуличних годинників.

Фото: Sergio Souza/Unsplash, metrojornal.com.br