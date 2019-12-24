Святий Миколай завітав до української малечі в Тунісі

Свято з нагоди Дня святого Миколая відбулося в українській суботній школі «Зернятко» при Посольстві України в Тунісі.

Про це йдеться на сторінці українського диппредставництва у Facebook.

«У суботній школі «Зернятко», що діє при Посольстві України в Тунісі, для її вихованців було організовано чудове свято з нагоди відзначення Дня Святого Миколая. У талановитому виконанні дітлахів ожили такі українські народні казочки як «Ріпка» та «Рукавичка», - повідомляється у дописі.

Малеча миттєво перевтілювалася у маленьких Миколайчиків, сніжинок та новорічних ялинок, виконуючи веселі таночки. Найменших учасників свята вихователі розважали цікавими та веселими конкурсами.

За те, що дітки були чемними весь рік та справно навчались в школі «Зернятко», до них на свято завітав Святий Миколай та приніс їм подарунки.