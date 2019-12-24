В СКУ привітали українців та друзів України з Різдвом
У привітанні, текст якого розміщений на сайті СКУ, Павло Ґрод підкреслив міцність зв'язків між діаспорою та Україною і нагадав про спільне завдання - відновити територіальну цілісність України та повернути українських політв'язнів і заручників.
"Зв'язки між Україною та українською діаспорою й далі є міцними в спільному завданні відновити територіальну цілісність України, зокрема повернути Крим, припинити російську агресію та забезпечити звільнення всіх незаконно затриманих політичних в'язнів і заручників, а також у прагненні зміцнити незалежність та демократію в Україні. Я переконаний, що разом український народ подолає кожен виклик, який постав перед ним на шляху до повної європейської і євроатлантичної інтеграції, та що на українській землі знову буде мир", - зазначив Павло Ґрод.
Він також закликав згадати у своїх молитвах мужніх воїнів, які на передовій захищають Україну від іноземного агресора, та простягнути руку допомоги тим, хто продовжує страждати від наслідків цієї несправедливої війни.
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"Різдвяне привітання Світового Конґресу Українців
Від імені Світового Конґресу Українців хочу щиро привітати всіх українців і друзів України з нашим спільним величним святом – Різдвом Христовим!
Завершуючи 2019 р., ми підсумовуємо нові успіхи СКУ, включно з просуванням величезного економічного потенціалу України під час міжнародних форумів та конференцій у Європі й Північній Америці та першого в історії Українського дня в Берліні, який дав можливість Проводу СКУ порушити пов’язані з Україною питання перед урядовцями, вченими та громадянським суспільством Німеччини.
Зв'язки між Україною та українською діаспорою й далі є міцними в спільному завданні відновити територіальну цілісність України, зокрема повернути Крим, припинити російську агресію та забезпечити звільнення всіх незаконно затриманих політичних в'язнів і заручників, а також у прагненні зміцнити незалежність та демократію в Україні.
Я переконаний, що разом український народ подолає кожен виклик, який постав перед ним на шляху до повної європейської і євроатлантичної інтеграції, та що на українській землі знову буде мир.
Коли ми зберемося в цей святковий час у родинному колі, згадаймо у своїх молитвах мужніх воїнів, які на передовій захищають Україну від іноземного агресора, та простягнімо руку допомоги тим, хто продовжує страждати від наслідків цієї несправедливої війни.
Я щиро вдячний за вашу посвяту, відданість і підтримку СКУ та впевнений, що разом, незалежно від країни проживання, – ми будемо й далі розбудовувати сильну українську націю для багатьох наступних поколінь.
Від імені Світового Конґресу Українців та своєї родини, дружини Адріянни і дітей – Романа, Данила, Лариси і Олени, бажаю Вам миру, злагоди, веселого Різдва та щасливого і благополучного Нового року.
Христос рождається! Славімо Його!
Павло Ґрод
Президент".
На сторінці СКУ у Facebook також розміщено відеопривітання від Павла Ґрода і регіональних віцепрезидентів СКУ.
"Як світове українство, ми маємо спільну мету і надію - підтримати міцну та процвітаючу, суверенну та неподільну українську державу, вільну від російської агресії. Ми молимося за хоробрих захисників Батьківщини та за встановлення миру на українській землі. Я вдячний відданим волонтерам у наших громадах за їх щоденну працю для розбудови сильної української діаспори на довгі покоління», - зазначив у відео президент СКУ.
Він також подякував кожному українцю, кожній українській родині та друзям України та зауважив: "Де б ми не жили, ми є єдиний український народ".