У Санлісі пройшов фестиваль "Різдво в королівстві Анни Ярославни"

У Санлісі відбувся фестиваль українських традицій та культури "Різдво в королівстві Анни Ярославни".

Про це йдеться на сторінці Посольства України у Франції в Facebook.

Як ззазначається, програма відкриття фестивалю 22 грудня була насиченою і включала Різдвяний ярмарок, виставку Юрія Білака, французького фотографа українського походження, який представив свій фотоальбом «Гуцули» - захоплюючий фоторепортаж про мешканців Українських Карпат.

У фестивалі взяв участь журналіст "La Croix" Ален Гімоль, який провів презентацію та автограф-сесію своєї книги "Україна: пробудження нації" про події останніх років в Україні.

Українських хор Св.Володимира Великого з Парижа дав чудовий концерт українських колядок.

Гості також змогли познайомитися з традиційною українською кухнею, мистецтвом вишивки та українською літературою.

Захід був організований Культурним центром Анни Київської у Санлісі за підтримки Міністерства закордонних справ України.

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«Вітаємо і дякуємо Anna Сanter і Victоria Dellinger за дуже красивий автентичний дизайн фестивалю та всю роботу з його підготовки», - зазначили у диппредставництві.

Фото: сторінки Ambassade d'Ukraine en France / Посольство України у Франції, Centre Anne de Kyiv - Центр Анни Київської у Facebook