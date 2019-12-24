Українці Казахстану зустріли Святого Миколая та провели українські вечорниці

У Казахстані відсвяткували День святого Миколая та провели молодіжні вечорниці.

Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Республіці Казахстан.

ГО «Товариство українців «Оберіг» м.Нур-Султан разом з вчителями провело для учнів української недільної школи «Рідне слово» розважальну програму «Новий рік в колі друзів», приурочену Дню Святого Миколая та Новому року.

Голова громадського об᾿єднання Т.Ширмер привітала присутніх зі святом. Вона побажала дітям відмінно провести канікули і з новими силами добитися нових перемог і нових знань.

Юні учасники свята брали участь в конкурсах і іграх, танцювали, читали вірші і співали пісні українською мовою, а також отримали солодкі подарунки від Святого Миколая.

Свято пройшло в теплій передноворічній атмосфері.

Святого Миколая українці зустріли також і в місті Алмати. «Святий Миколай не оминув і м.Алмати! Свято відбулося у приміщенні церкви за участю дітей, які підготували цікаву виставу українською мовою та отримали смачні подаруночки із торби Миколая», - йдеться на сторінці Посольства України в Казахстані у Facebook.

А 22 грудня у приміщенні УГКЦ м.Нур-Султан традиційно відбулося свято Миколая, організоване Радою Українського Товариства "Ватра". Головними гостями святкового заходу були діти, які отримали безліч цікавих та смачних подаруночків. У залі лунали творчі виступи, віршики українською мовою та святковий настрій, розповідається на сторінці українського Посольства у Facebook.

У свою чергу, молодіжне крило «Чарівні джерела» провело вечорниці, присвячені Дню Святого Миколая та Новому року.

«Здавна існувала в українського народу дивовижна традиція - вечорниці. Віддаючи повагу минулому, ми беремо в нашу сучасність усе найкраще, на вечорницях відроджуємо усе найдорожче, що є у народу: його мову, пісню, історію», - зазначили в пресслужбі українського диппредставництва.

Молодіжне крило «Чарівні джерела» провели вечорниці, присвячені Дню Святого Миколая та Новому року. Як зазначається, «люди, які не черствішають душею і наповнені любов'ю і добротою до української спадщини, цього вечора повернулися до традицій свого етносу».

Господарка вечора, голова громадського об᾿єднання «Товариство українців «Оберіг» м.Астани Т.Ширмер, зустріла дорогих гостей щедро накритим столом.

На вечорницях лунали українські пісні, всі веселилися, влаштовували різні забави.

Усім присутнім були вручені листи подяки та подаровані новорічні подарунки.

Як зазначається, зустріч одного з найулюбленіших і найочікуваніших зимових свят пройшла весело та цікаво.

Фото: пресслужба Посольства України в Республіці Казахстан, сторінка Посольства України в Казахстані у Facebook