Українці в Узбекистані зустріли Святого Миколая

Святковий захід до Дня святого Миколая відбувся в Ташкенті для місцевих українців.

Про це повідомляє Посольство України в Республіці Узбекистан у Facebook.

"Сьогодні спільними зусиллями колективу Посольства та Республіканського українського культурного центру "Славутич" було організоване чудове свято для дітей - Свято Миколая", - йдеться у дописі.

Як зазначається, дітлахи повеселилися на славу: відгадували загадки, змагалися у естафетах та просто весело провели час.

По завершенню свята, усіх привітав Святий Миколай та вручив дітям подарунки.

Фото: Embassy of Ukraine in the Republic of Uzbekistan у Facebook