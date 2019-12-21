Українці в Узбекистані зустріли Святого Миколая
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Укрінформ
Святковий захід до Дня святого Миколая відбувся в Ташкенті для місцевих українців.
Про це повідомляє Посольство України в Республіці Узбекистан у Facebook.
"Сьогодні спільними зусиллями колективу Посольства та Республіканського українського культурного центру "Славутич" було організоване чудове свято для дітей - Свято Миколая", - йдеться у дописі.
Як зазначається, дітлахи повеселилися на славу: відгадували загадки, змагалися у естафетах та просто весело провели час.
По завершенню свята, усіх привітав Святий Миколай та вручив дітям подарунки.
Фото: Embassy of Ukraine in the Republic of Uzbekistan у Facebook