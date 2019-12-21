У СКУ розповіли про спроби Росії посіяти розбрат в українських громадах

У Світовому конґресі українців (СКУ) розповіли про постійно відчутні зовнішні спроби посіяти розбрат усередині громад.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав президент СКУ Павло Ґрод.

"Політична стратегія "рускій мір" є великою загрозою, яка намагається асимілювати наші громади. Нам кажуть: ми ж усі – слов’яни, давайте бути разом, навіщо нам цей розділ?", - сказав Ґрод.

За його словами, в багатьох країнах також відбувається процес, "коли виходять активісти, які називають себе найбільшими патріотами, а всіх інших звинувачують у продажності".

"Такі "акції" відбуваються досить часто, і нам важко зрозуміти, чи ці люди - кимось найняті провокатори, чи просто егоїсти. Це явище може бути російською стратегією, що полягає у проникненні й роздмухуванні внутрішніх суперечок", - розповів президент СКУ.